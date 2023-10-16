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Евро-2024: В матче между Азербайджаном и Австрией открыт счет

Евро-2024: В матче между Азербайджаном и Австрией открыт счет На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу между сборными Азербайджана и Австрии.
Футбол
16 октября 2023 г. 21:11
Евро-2024: В матче между Азербайджаном и Австрией открыт счет

В матче отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Азербайджана и Австрии открыт счет.

Как передает Report, первый мяч в игре на 48-й минуте забил игрок гостевой команды.

Марсель Сабитцер точно реализовал пенальти.

21:07

В матче отборочного раунда ЕВРО-2024 между сборными Азербайджана и Австрии начался второй тайм.

Как сообщает Report, после первой половины игры счет ничейный - 0:0.

20:53

Завершился первый тайм отборочного матча ЕВРО-2024 между сборными Азербайджана и Австрии.

Как сообщает "Report", ушли на перерыв при нулевой ничьей.

20:02

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу между сборными Азербайджана и Австрии.

Как сообщает Report, встречу обслуживает судейская бригада из Греции во главе с Аристотелем Диамантопулосом.

В другом матче группы F Бельгия, обеспечившая себе путевку в финальный этап континентального первенства, примет Швецию.

Отметим, что после шести игр в группе Бельгия лидирует с 16 очками. Австрия занимает второе место с 13 очками, Швеция, сыгравшая пять матчей - третье с 6 очками, Азербайджан - 4-е с 4 очками. Эстония с одним очком заняла последнее место.

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