Евро-2024: В матче между Азербайджаном и Австрией открыт счет

В матче отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Азербайджана и Австрии открыт счет.
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Марсель Сабитцер точно реализовал пенальти.
В матче отборочного раунда ЕВРО-2024 между сборными Азербайджана и Австрии начался второй тайм.
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Завершился первый тайм отборочного матча ЕВРО-2024 между сборными Азербайджана и Австрии.
Как сообщает "Report", ушли на перерыв при нулевой ничьей.
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу между сборными Азербайджана и Австрии.
Как сообщает Report, встречу обслуживает судейская бригада из Греции во главе с Аристотелем Диамантопулосом.
В другом матче группы F Бельгия, обеспечившая себе путевку в финальный этап континентального первенства, примет Швецию.
Отметим, что после шести игр в группе Бельгия лидирует с 16 очками. Австрия занимает второе место с 13 очками, Швеция, сыгравшая пять матчей - третье с 6 очками, Азербайджан - 4-е с 4 очками. Эстония с одним очком заняла последнее место.