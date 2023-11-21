ЕВРО-2024: Италия, Чехия и Словения пробились в финальную стадию

Состоялись очередные матчи заключительного тура отборочного этапа ЕВРО-2024.

Состоялись очередные матчи заключительного тура отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как передает Report, завершились поединки еще в трех группах.

Так, Италия, Чехия и Словения вышли в финальную стадию. В результате поражения Казахстана от Словении, сборная Азербайджана лишилась шанса на выход в плей-офф квалификации на ЕВРО-2024.

ЕВРО-2024, отборочный этап

Х тур

20 ноября

Группа С

Северная Македония – Англия 1:1

Украина - Италия 0:0

Очки: Англия – 20, Италия – 14, Украина – 14, Северная Македония – 8, Мальта – 0.

Группа Е

Албания - Фарерские острова 0:0

Чехия - Молдова 3:0

Очки: Албания – 15, Чехия – 15, Польша – 11, Молдова – 10, Фарерские острова – 2.

Группа Н

Северная Ирландия – Дания 2:0

Сан-Марино – Финляндия 1:2

Словения – Казахстан 2:1

Очки: Дания – 22, Словения – 22, Финляндия – 18, Казахстан – 18, Северная Ирландия – 9, Сан-Марино – 0.