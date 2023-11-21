ЕВРО-2024: Италия, Чехия и Словения пробились в финальную стадию

Состоялись очередные матчи заключительного тура отборочного этапа ЕВРО-2024.
Как передает Report, завершились поединки еще в трех группах.
Так, Италия, Чехия и Словения вышли в финальную стадию. В результате поражения Казахстана от Словении, сборная Азербайджана лишилась шанса на выход в плей-офф квалификации на ЕВРО-2024.
ЕВРО-2024, отборочный этап
Х тур
20 ноября
Группа С
Северная Македония – Англия 1:1
Украина - Италия 0:0
Очки: Англия – 20, Италия – 14, Украина – 14, Северная Македония – 8, Мальта – 0.
Группа Е
Албания - Фарерские острова 0:0
Чехия - Молдова 3:0
Очки: Албания – 15, Чехия – 15, Польша – 11, Молдова – 10, Фарерские острова – 2.
Группа Н
Северная Ирландия – Дания 2:0
Сан-Марино – Финляндия 1:2
Словения – Казахстан 2:1
Очки: Дания – 22, Словения – 22, Финляндия – 18, Казахстан – 18, Северная Ирландия – 9, Сан-Марино – 0.