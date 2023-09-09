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ЕВРО-2024: Испания и Хорватия разгромили соперников, Турция сыграла вничью

ЕВРО-2024: Испания и Хорватия разгромили соперников, Турция сыграла вничью В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 продолжаются игры V тура.
Футбол
9 сентября 2023 г. 01:00
ЕВРО-2024: Испания и Хорватия разгромили соперников, Турция сыграла вничью

В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 продолжаются игры V тура.

Как сообщает Report, сегодня в трех группах состоялось семь встреч.

Фавориты группы А Шотландия и Испания крупно одолели соперников на выезде. Выступающая в группе D Хорватия на домашней арене всухую обыграла Латвию, забив 5 голов. Сборная Турции сыграла вничью с Арменией в той же группе.

Центральный матч дня прошел в Братиславе. Сборная Португалии, выиграв у Словакии на выезде, укрепила лидерство в группе J.

Отборочный раунд ЕВРО-2024
8 сентября

Группа А

Грузия – Испания 1:7
Кипр – Шотландия 0:3
Очки: Шотландия – 15 (5 игр), Испания – 6 (3), Норвегия – 4 (4), Грузия – 4 (4), Кипр – 0 (4)

Группа D

Турция - Армения 1:1
Хорватия - Латвия 5:0
Очки: Турция – 10 (5 игр), Хорватия – 7 (3), Армения – 7 (4), Уэльс – 4 (4), Латвия – 0 (4)

Группа J

Словакия – Португалия 0:1
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1
Люксембург – Исландия 3:1
Очки: Португалия – 15 (5 игр), Словакия – 10 (5), Люксембург – 10 (5), Босния и Герцеговина – 6 (5), Исландия – 3 (5), Лихтенштейн – 0 (5)

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