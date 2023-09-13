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ЕВРО-2024: Испания и Бельгия одержали крупную победу, Грузия уступила Норвегии

ЕВРО-2024: Испания и Бельгия одержали крупную победу, Грузия уступила Норвегии Завершился VI тур отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.
Футбол
13 сентября 2023 г. 01:58
ЕВРО-2024: Испания и Бельгия одержали крупную победу, Грузия уступила Норвегии

Завершился VI тур отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Report, в последний день было сыграно 9 матчей в четырех группах.

В группе F, где также расположилась сборная Азербайджана (сегодня команда не играла - ред.), было проведено две встречи. Бельгия выиграла у Эстонии со счетом 5:0, сборная Испании всухую обыграла Кипр, забив шесть голов.

Грузинская национальная команда уступила на выезде Норвегии - 2:1.

Отборочный раунд ЕВРО-2024
VI тур
12 сентября

Группа А

Испания – Кипр 6:0
Норвегия - Грузия 2:1
Очки: Шотландия – 15 очков (5 игр), Испания – 9 (4), Норвегия – 7 (5), Грузия – 4 (5), Кипр – 0 (5)

Группа С

Италия - Украина 2:1
Мальта – Северная Македония 0:2
Очки: Англия – 13 (5), Украина – 7 (5), Италия – 7 (4), Северная Македония – 7 (5), Мальта – 0 (5)

Группа F

Бельгия - Эстония 5:0
Швеция – Австрия 1:3
Очки: Бельгия – 13 (5), Австрия – 13 (5), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 1 (4), Эстония – 1 (5)

Группа I

Израиль – Беларусь 1:0
Румыния – Косово 2:0
Швейцария - Андорра 3:0
Очки: Швейцария – 14, Израиль – 11, Румыния – 12, Косово – 4, Беларусь – 4, Андорра – 2

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: İtaliya, İspaniya və Belçika evdə, Avstriya səfərdə qələbə qazanıb

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