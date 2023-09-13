ЕВРО-2024: Испания и Бельгия одержали крупную победу, Грузия уступила Норвегии

Завершился VI тур отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Завершился VI тур отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Report , в последний день было сыграно 9 матчей в четырех группах.

В группе F, где также расположилась сборная Азербайджана (сегодня команда не играла - ред.), было проведено две встречи. Бельгия выиграла у Эстонии со счетом 5:0, сборная Испании всухую обыграла Кипр, забив шесть голов.

Грузинская национальная команда уступила на выезде Норвегии - 2:1.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

VI тур

12 сентября

Группа А

Испания – Кипр 6:0

Норвегия - Грузия 2:1

Очки: Шотландия – 15 очков (5 игр), Испания – 9 (4), Норвегия – 7 (5), Грузия – 4 (5), Кипр – 0 (5)

Группа С

Италия - Украина 2:1

Мальта – Северная Македония 0:2

Очки: Англия – 13 (5), Украина – 7 (5), Италия – 7 (4), Северная Македония – 7 (5), Мальта – 0 (5)

Группа F

Бельгия - Эстония 5:0

Швеция – Австрия 1:3

Очки: Бельгия – 13 (5), Австрия – 13 (5), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 1 (4), Эстония – 1 (5)

Группа I

Израиль – Беларусь 1:0

Румыния – Косово 2:0

Швейцария - Андорра 3:0

Очки: Швейцария – 14, Израиль – 11, Румыния – 12, Косово – 4, Беларусь – 4, Андорра – 2