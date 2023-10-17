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ЕВРО-2024: Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину

ЕВРО-2024: Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину Состоялись очередные матчи VIII тура отборочного раунда ЕВРО-2024.
Футбол
17 октября 2023 г. 01:07
ЕВРО-2024: Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину

Состоялись очередные матчи VIII тура отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, в трех группах было проведено шесть встреч.

Португалия на выезде разгромила Боснию и Герцеговину благодаря дублю Криштиану Роналду. Нидерланды также на выезде минимально обыграли Грецию.

Игра между сборными Бельгии и Швеции был отменен после убийства в бельгийской столице двух шведских болельщиков.

ЕВРО-2024, отборочный раунд
VIII тур
16 октября

Группа В

Греция – Нидерланды - 0:1
Гибралтар – Ирландия - 0:4
Очки: Франция – 18 очков (6 игр), Нидерланды – 12 (6), Греция – 12 (7), Ирландия – 6 (7), Гибралтар – 0 (6)

Группа F

Азербайджан – Австрия - 0:1
Бельгия – Швеция (отменен при счете 1:1)
Очки: Бельгия – 16 (6), Австрия – 16 (7), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 4 (6), Эстония – 1 (6)

Группа J

Босния и Герцеговина – Португалия - 0:5
Исландия – Лихтенштейн - 4:0
Люксембург – Словакия - 0:1
Очки: Португалия – 24 (8), Словакия – 16 (8), Люксембург – 11 (8), Исландия - 10 (8), Босния и Герцеговина – 9 (8), Лихтенштейн – 0 (8)

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Portuqaliya və Niderland qələbə qazanıb

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