ЕВРО-2024: Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину

Состоялись очередные матчи VIII тура отборочного раунда ЕВРО-2024.

Состоялись очередные матчи VIII тура отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Report , в трех группах было проведено шесть встреч.

Португалия на выезде разгромила Боснию и Герцеговину благодаря дублю Криштиану Роналду. Нидерланды также на выезде минимально обыграли Грецию.

Игра между сборными Бельгии и Швеции был отменен после убийства в бельгийской столице двух шведских болельщиков.

ЕВРО-2024, отборочный раунд

VIII тур

16 октября

Группа В

Греция – Нидерланды - 0:1

Гибралтар – Ирландия - 0:4

Очки: Франция – 18 очков (6 игр), Нидерланды – 12 (6), Греция – 12 (7), Ирландия – 6 (7), Гибралтар – 0 (6)

Группа F

Азербайджан – Австрия - 0:1

Бельгия – Швеция (отменен при счете 1:1)

Очки: Бельгия – 16 (6), Австрия – 16 (7), Швеция – 6 (5), Азербайджан – 4 (6), Эстония – 1 (6)

Группа J

Босния и Герцеговина – Португалия - 0:5

Исландия – Лихтенштейн - 4:0

Люксембург – Словакия - 0:1

Очки: Португалия – 24 (8), Словакия – 16 (8), Люксембург – 11 (8), Исландия - 10 (8), Босния и Герцеговина – 9 (8), Лихтенштейн – 0 (8)