ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в группах D и C

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, в третий игровой день пройдут встречи в группах D и C.
Сначала в Кельне состоится матч между сборными Польши и Нидерландов в группе D, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Затем в германской столице пройдет центральная встреча тура - Словения-Дания (группа C), старт запланирован на 20:00. Последняя игра дня состоится в этой же группе, в 23:00 встретятся сборные Сербии и Англии.
ЕВРО-2024
16 июня
Группа D, I тур
17:00. Польша - Нидерланды
Судья: Артур Диаш (Португалия).
Стадион "Фолькспаркштадион", Гамбург.
Группа C, I тур
20:00. Словения-Дания
Судья: Сандро Шерер (Швейцария).
Стадион MHP Arena, Штутгарт.
23:00. Сербия-Англия
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Стадион "Фельтинс Арена", Хельзенкирхен.