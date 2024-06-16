ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в группах D и C

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, в третий игровой день пройдут встречи в группах D и C.

Сначала в Кельне состоится матч между сборными Польши и Нидерландов в группе D, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Затем в германской столице пройдет центральная встреча тура - Словения-Дания (группа C), старт запланирован на 20:00. Последняя игра дня состоится в этой же группе, в 23:00 встретятся сборные Сербии и Англии.

ЕВРО-2024

16 июня

Группа D, I тур

17:00. Польша - Нидерланды

Судья: Артур Диаш (Португалия).

Стадион "Фолькспаркштадион", Гамбург.

Группа C, I тур

20:00. Словения-Дания

Судья: Сандро Шерер (Швейцария).

Стадион MHP Arena, Штутгарт.

23:00. Сербия-Англия

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион "Фельтинс Арена", Хельзенкирхен.