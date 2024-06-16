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ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в группах D и C

ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в группах D и C Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.
Футбол
16 июня 2024 г. 08:07
ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в группах D и C

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, в третий игровой день пройдут встречи в группах D и C.

Сначала в Кельне состоится матч между сборными Польши и Нидерландов в группе D, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Затем в германской столице пройдет центральная встреча тура - Словения-Дания (группа C), старт запланирован на 20:00. Последняя игра дня состоится в этой же группе, в 23:00 встретятся сборные Сербии и Англии.

ЕВРО-2024
16 июня
Группа D, I тур

17:00. Польша - Нидерланды
Судья: Артур Диаш (Португалия).
Стадион "Фолькспаркштадион", Гамбург.

Группа C, I тур

20:00. Словения-Дания
Судья: Сандро Шерер (Швейцария).
Стадион MHP Arena, Штутгарт.

23:00. Сербия-Англия
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Стадион "Фельтинс Арена", Хельзенкирхен.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Bu gün D və C qrupunun oyunları start götürür

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