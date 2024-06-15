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ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в двух группах

ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в двух группах Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в двух группах

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день пройдут встречи в группах А и В.

Сначала в Кельне состоится матч между сборными Венгрии и Швеции в группе А, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Затем в германской столице пройдет центральная встреча тура — Испания-Хорватия (группа B), старт запланирован на 20:00. Последняя игра дня состоится в этой же группе, в 23:00 встретятся сборные Италии и Албании.

Напомним, что в стартовой игре чемпионата Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.

ЕВРО-2024
15 июня
Группа А, I тур

17:00. Венгрия - Швеция
Судья: Славко Винчич (Словения)
Стадион "Рейн Энерджи", Кёльн.

Группа В, I тур

20:00. Испания - Хорватия
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Олимпийский стадион, Берлин.

Группа В, I тур

23:00. Италия - Албания
Судья: Феликс Швайер (Германия)
Стадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.

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