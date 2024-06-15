ЕВРО-2024: Cегодня будут проведены матчи в двух группах

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Германии состоятся очередные матчи первого тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report , во второй игровой день пройдут встречи в группах А и В.

Сначала в Кельне состоится матч между сборными Венгрии и Швеции в группе А, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Затем в германской столице пройдет центральная встреча тура — Испания-Хорватия (группа B), старт запланирован на 20:00. Последняя игра дня состоится в этой же группе, в 23:00 встретятся сборные Италии и Албании.

Напомним, что в стартовой игре чемпионата Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.

ЕВРО-2024

15 июня

Группа А, I тур

17:00. Венгрия - Швеция

Судья: Славко Винчич (Словения)

Стадион "Рейн Энерджи", Кёльн.

Группа В, I тур

20:00. Испания - Хорватия

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Олимпийский стадион, Берлин.

Группа В, I тур

23:00. Италия - Албания

Судья: Феликс Швайер (Германия)

Стадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.