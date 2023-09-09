О нас

Евро-2024: Cборная Азербайджана сегодня примет сборную Бельгии

Евро-2024: Cборная Азербайджана сегодня примет сборную Бельгии Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч отборочного этапа Евро-2024.
Футбол
9 сентября 2023 г. 09:23
Евро-2024: Cборная Азербайджана сегодня примет сборную Бельгии

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч отборочного этапа Евро-2024.

Как сообщает Report, сборная встретится с Бельгией в рамках V тура.

Встреча с фаворитом группы состоится на Dalğa Arena. Шансы коллектива Джанни де Бьязи, который в первых трех матчах записал в свой актив всего 1 очко, оцениваются не так высоко. Бельгийцы, занимающие 5-ю строчку в рейтинге ФИФА, считаются фаворитами в матче.

Отметим, что сборная Азербайджана 12 сентября проведет товарищеский матч со сборной Иордании.

Отборочный этап Евро-2024

Тур V

Группа F

17:00. Азербайджан-Бельгия

Главный судья: Ненад Минакович (Сербия)

Очки: Австрия - 10 (4 игры), Бельгия – 7 (3), Швеция – 3 (3), Эстония – 1 (3), Азербайджан – 1 (3)

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisi bu gün Belçika yığmasını qəbul edəcək

Другие новости из категории

Бразилия разгромила Боливию, Неймар обошел Пеле по числу забитых за сборную голов
Бразилия разгромила Боливию, Неймар обошел Пеле по числу забитых за сборную голов
9 сентября 2023 г. 07:19
ЕВРО-2024: Испания и Хорватия разгромили соперников, Турция сыграла вничью
ЕВРО-2024: Испания и Хорватия разгромили соперников, Турция сыграла вничью
9 сентября 2023 г. 01:00
Лига чемпионов по мини-футболу: Бирбаша Бакы уступил последнему чемпиону
Лига чемпионов по мини-футболу: "Бирбаша Бакы" уступил последнему чемпиону
8 сентября 2023 г. 21:36
Аргентина обновила рекордную беспроигрышную серию в матчах в отборах к ЧМ
Аргентина обновила рекордную беспроигрышную серию в матчах в отборах к ЧМ
8 сентября 2023 г. 10:05
Месси впервые с 2014 года не доиграл матч сборной Аргентины до конца
Месси впервые с 2014 года не доиграл матч сборной Аргентины до конца
8 сентября 2023 г. 09:56
Неймар назвал самое обидное поражение в карьере
Неймар назвал самое обидное поражение в карьере
8 сентября 2023 г. 08:56
ЧМ-2026: Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором
ЧМ-2026: Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором
8 сентября 2023 г. 07:14
Парагвай сыграл вничью с Перу в первом отборочном матче ЧМ-2026
Парагвай сыграл вничью с Перу в первом отборочном матче ЧМ-2026
8 сентября 2023 г. 05:42
ЕВРО-2024: Стартовал пятый тур отборочного этапа
ЕВРО-2024: Стартовал пятый тур отборочного этапа
8 сентября 2023 г. 00:51
Зиря и Бирбаша Бакы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Зиря" и "Бирбаша Бакы" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
8 сентября 2023 г. 00:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi