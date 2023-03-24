ЕВРО-2024: cборная Азербайджана проведет первую игру квалификации на выезде с Австрией

Сборная Азербайджана по футболу сегодня вступает в борьбу в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году в Германии.
Как сообщает
В составе хозяев из-за травмы не сыграют Филипп Линхарт, Матиас Хонсак, Марко Арнаутович и Александер Шлагер. Кроме того, главный тренер австрийцев Ральф Рангник решил дать отдых капитану Давиду Алабе. Также под вопросом участие Штефана Поша и Александра Прасса.
В составе сборной Азербайджана из-за травмы выбыл Махир Эмрели.
ЕВРО-2024, отборочный этап
Группа F, I тур
24 марта
23:45. Австрия - Азербайджан
Судья: Бартош Франковски (Польша)
"Райффайзен Арена", Линц.