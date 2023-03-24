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ЕВРО-2024: cборная Азербайджана проведет первую игру квалификации на выезде с Австрией

ЕВРО-2024: cборная Азербайджана проведет первую игру квалификации на выезде с Австрией Сборная Азербайджана по футболу сегодня вступает в борьбу в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году в Германии.
Футбол
24 марта 2023 г. 07:30
ЕВРО-2024: cборная Азербайджана проведет первую игру квалификации на выезде с Австрией

Сборная Азербайджана по футболу сегодня вступает в борьбу в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году в Германии.

Как сообщает Report, свой первый матч подопечные Джанни Де Бьязи проведут на выезде против сборной Австрии.

В составе хозяев из-за травмы не сыграют Филипп Линхарт, Матиас Хонсак, Марко Арнаутович и Александер Шлагер. Кроме того, главный тренер австрийцев Ральф Рангник решил дать отдых капитану Давиду Алабе. Также под вопросом участие Штефана Поша и Александра Прасса.

В составе сборной Азербайджана из-за травмы выбыл Махир Эмрели.

ЕВРО-2024, отборочный этап

Группа F, I тур

24 марта

23:45. Австрия - Азербайджан
Судья: Бартош Франковски (Польша)
"Райффайзен Арена", Линц.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan millisi seçmə mərhələyə Avstriya səfərində start verir

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