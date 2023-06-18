ЕВРО-2024: Бельгия сыграла вничью с Австрией, Португалия одержала победу

Завершился третий тур в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Завершился третий тур в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Report , всего во второй игровой день было проведено 11 встреч в пяти группах.

Сборная Азербайджана в группе F на "Далга Арене" в Баку сыграла вничью с Эстонией - 1:1. В другом матче этой группы Бельгия на домашней арене также согласилась на ничью с Австрией (1:1).

Норвегия неожиданно дома проиграла Шотландии, сборные Чехии, Словакии и Португалии в домашних встречах записали в свой актив по три очка.

Отборочный раунд ЕВРО-2024

III тур

17 июня

Группа А

20:00. Норвегия — Шотландия — 1:2

Голы: Эрлинг Холланд, 61' (пен.) - Линдон Дикс, 87', Кенни Маклин, 89'

22:45. Кипр – Грузия – 1:2

Голы: Яннис Питтас, 40' (пен.) - Жорж Микаутадзе, 31', Зурико Давиташвили, 84'.

Очки: Шотландия - 9, Грузия - 4, Испания - 3, Норвегия - 1, Кипр - 0.

Группа Е

22:45. Албания - Молдова — 2:0

Голы: Ясир Асани, 52', Недим Байрами, 76'

22:45. Фарерские острова - Чехия — 0:3

Голы: Ладислав Крейчи, 15', Вацлав Черны, 44', 75'

Очки: Чехия - 7, Польша - 3, Албания - 3, Молдова - 2, Фарерские острова - 1.

Группа F

20:00. Азербайджан - Эстония — 1:1

Голы: Антон Кривоцюк, 62' - Рауно Саппинен, 27'

22:45. Бельгия - Австрия — 1:1

Голы: Ромелу Лукаку, 61' - Орел Манкала, 22' (автогол)

Очки: Австрия - 7, Бельгия - 4, Швеция - 3, Эстония - 1, Азербайджан - 1.

Группа G

22:45. Литва - Болгария — 1:1

Голы: Эдвинас Гирдвайнис, 15' - Марин Петков, 27'

22:45. Черногория - Венгрия — 0:0

Очки: Сербия - 6, Венгрия - 4, Черногория - 4, Болгария - 1, Литва - 1.

Группа J

17:00. Люксембург - Лихтенштейн — 2:0

Голы: Данел Синани, 59', Жерсон Родригес, 89'

22:45. Португалия - Босния и Герцеговина — 3:0

Голы: Бернарду Силва, 44', Бруну Фернандеш, 77', 90+3'

22:45. Исландия - Словакия — 1:2

Голы: Альфред Финнбогасон, 41' (пен.) - Юрай Кучка, 27', Томаш Суслов, 70'

Очки: Португалия - 9, Словакия - 7, Люксембург - 4, Босния и Герцеговина - 3, Исландия - 3, Лихтенштейн - 0.