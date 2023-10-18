ЕВРО-2024: Англия и Венгрия вышли в финальную часть

В отборочном раунде ЕВРО-2024 завершились матчи VIII тура.

В отборочном раунде ЕВРО-2024 завершились матчи VIII тура.

Как передает Report, сборная Англии со счетом 3:1 обыграла команду Италии и квалифицировалась в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Забитыми мячами в составе англичан отметились Гарри Кейн (32-я минута, с пенальти, 77-я) и Маркус Рэшфорд (57). У проигравших отличился Джанлука Скамакка (15). Кейн забил 61 гол за сборную Англии, упрочив свое лидерство в списке лучших бомбардиров в истории команды.

Сборная Англии набрала 16 очков после 6 матчей и досрочно обеспечила себе первое место в группе С. В другом матче квартета сборная Украины на выезде со счетом 3:1 обыграла команду Мальты. Украинцы занимают второе место в таблице (13 очков; 7 матчей), далее идут команды Италии (10; 6), Северной Македонии (7; 6) и Мальты (0; 7).

В матчах группы Н сборная Казахстана в гостях обыграла команду Финляндии (2:1), датчане с таким же счетом на выезде оказались сильнее команды Сан-Марино, словенцы в гостях победили североирландцев (1:0). Первое место в таблице после восьми туров занимает сборная Словении (19 очков), далее идут команды Дании (19), Казахстана (15), Финляндии (12), Северной Ирландии (6) и Сан-Марино (0). В группе G сборная Сербии дома обыграла команду Черногории со счетом 3:1, литовцы на своем поле сыграли вничью с венграми (2:2). Этого было достаточно, чтобы венгры квалифицировались на континентальное первенство в Германии.

ЕВРО-2024, отборочный этап

VIII тур

17 октября

Группа C

22:45. Мальта – Украина-1:3

22:45. Англия - Италия – 3:1

Очки: Англия - 16 (6 игр), Украина – 13 (7), Италия – 10 (6), Северная Македония – 7 (6), Мальта – 0 (7).

Группа G

22:45. Литва – Венгрия-2:2

22:45. Сербия – Черногория-3:1

Очки: Венгрия – 14 (6), Сербия – 13 (7), Черногория – 8 (6), Литва - 6 (7), Болгария – 2 (6).

Группа H

20:00. Финляндия – Казахстан-1:2

22:45. Северная Ирландия – Словения – 0:1

22:45. Сан - Марино - Дания - - 1:2

Очки: Словения – 19 (8), Дания – 19 (8), Казахстан – 15 (8), Финляндия – 12 (8), Северная Ирландия – 6 (8), Сан – Марино-0 (8).