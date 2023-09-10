ЕВРО-2024: Англия и Италия потеряли очки

Сегодня состоялись очередные матчи отборочного раунда ЕВРО-2024.

Сегодня состоялись очередные матчи отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, пятый тур завершился семью матчами в трех группах.

Сборная Азербайджана, попавшая в группу F, проиграла Бельгии со счетом 0:1, а Швеция забила 5 безответных мячей в ворота Эстонии.

Отборочный раунд ЕВРО-2024.

V раунд

9 сентября

Группа С

Украина – Англия – 1:1

Северная Македония – Италия – 1:1

Очки: Англия – 13 очков (5 игр), Украина – 7 (4), Италия – 4 (3), Северная Македония – 4 (4), Мальта – 0 (4).

Группа F

17:00. Азербайджан – Бельгия – 0:1

20:00. Эстония – Швеция – 0:5

Очки: Бельгия – 10 (4), Австрия – 10 (4), Швеция – 6 (4), Эстония – 1 (4), Азербайджан – 1 (4).

Группа I

20:00. Андорра - Беларусь - 0:0

22:45. Румыния – Израиль – 1:1

22:45. Косово – Швейцария – 2:2

Очки: Швейцария – 11 (5), Румыния – 9 (5), Израиль – 8 (5), Беларусь - 4 (5), Косово - 4 (5), Андорра – 2 (5).