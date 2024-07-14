ЕВРО-2024: Английские футбольные фанаты устроили ДТП в центре Берлина

Пьяные болельщики английской сборной в преддверии матча финала ЕВРО-2024 с Испанией устроили ДТП в центре Берлина, направив старую малолитражку Trabant в проезжавшие автомобили.

Пьяные болельщики английской сборной в преддверии матча финала ЕВРО-2024 с Испанией устроили ДТП в центре Берлина, направив старую малолитражку Trabant в проезжавшие автомобили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал.

Согласно информации, инцидент произошел на пересечении улиц Фридрихштрассе и Шиффбауэрдамм, где находится бар Murphy's, ставший одним из мест притяжения англичан в центре Берлина.

Уточняется, что часть фанатов забралась внутрь старой немецкой малолитражки Trabant, стоявшей рядом с баром в качестве экспоната, а другие растолкали ее и направили на проезжую часть, где она столкнулась с одним из автомобилей.

Место незамедлительно было оцеплено дежурившими полицейскими, сообщает агентство.

Отметим, что матч между Испанией и Англией, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, начнется в 23:00 по бакинскому времени.