ЕВРО-2024: Английские футбольные фанаты устроили ДТП в центре Берлина

Пьяные болельщики английской сборной в преддверии матча финала ЕВРО-2024 с Испанией устроили ДТП в центре Берлина, направив старую малолитражку Trabant в проезжавшие автомобили.
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Согласно информации, инцидент произошел на пересечении улиц Фридрихштрассе и Шиффбауэрдамм, где находится бар Murphy's, ставший одним из мест притяжения англичан в центре Берлина.
Уточняется, что часть фанатов забралась внутрь старой немецкой малолитражки Trabant, стоявшей рядом с баром в качестве экспоната, а другие растолкали ее и направили на проезжую часть, где она столкнулась с одним из автомобилей.
Место незамедлительно было оцеплено дежурившими полицейскими, сообщает агентство.
Отметим, что матч между Испанией и Англией, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, начнется в 23:00 по бакинскому времени.