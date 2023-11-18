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ЕВРО-2024: Албания и Дания обеспечили путевки в финальную стадию

ЕВРО-2024: Албания и Дания обеспечили путевки в финальную стадию В рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года состоялись очередные игры 9-го тура.
Футбол
18 ноября 2023 г. 02:21
ЕВРО-2024: Албания и Дания обеспечили путевки в финальную стадию

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года состоялись очередные игры 9-го тура.

Как сообщает Report, в трех группах было проведено семь игр.

По итогам матчей заключительного тура в финальную стадию путевки обеспечили сборные Албании (группа E) и Дании (группа H).

ЕВРО-2024, отборочный раунд
IX тур
17 ноября

Группа С
Англия - Мальта — 2:0
Италия - Северная Македония — 5:2
Очки: Англия – 19, Италия – 13, Украина – 13, Северная Македония – 7, Мальта – 0.

Группа Е
Молдова - Албания — 1:1
Польша - Чехия — 1:1
Очки: Албания – 14, Чехия – 12, Польша – 11, Молдова – 10, Фарерские острова – 1.

Группа Н
Казахстан - Сан-Марино — 3:1
Финляндия - Северная Ирландия — 4:0
Дания - Словения — 2:1
Очки: Дания – 22, Словения – 19, Казахстан – 18, Финляндия – 15, Северная Ирландия – 6, Сан-Марино – 0.

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