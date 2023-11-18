ЕВРО-2024: Албания и Дания обеспечили путевки в финальную стадию

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года состоялись очередные игры 9-го тура.

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года состоялись очередные игры 9-го тура.

Как сообщает Report , в трех группах было проведено семь игр.

По итогам матчей заключительного тура в финальную стадию путевки обеспечили сборные Албании (группа E) и Дании (группа H).

ЕВРО-2024, отборочный раунд

IX тур

17 ноября

Группа С

Англия - Мальта — 2:0

Италия - Северная Македония — 5:2

Очки: Англия – 19, Италия – 13, Украина – 13, Северная Македония – 7, Мальта – 0.

Группа Е

Молдова - Албания — 1:1

Польша - Чехия — 1:1

Очки: Албания – 14, Чехия – 12, Польша – 11, Молдова – 10, Фарерские острова – 1.

Группа Н

Казахстан - Сан-Марино — 3:1

Финляндия - Северная Ирландия — 4:0

Дания - Словения — 2:1

Очки: Дания – 22, Словения – 19, Казахстан – 18, Финляндия – 15, Северная Ирландия – 6, Сан-Марино – 0.