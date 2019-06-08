Евро-2020: Завершился первый тайм матча Азербайджан - Венгрия - 0:1 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Завершился первый тайм матча отборочного этапа Евро-2020 между Азербайджаном и Венгрией - 0:1.

Как передаёт Report, первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом сборной Венгрии. Счёт на 18-й минуте открыл Вилли Орбан.

*** 20:21

В отборочном матче Евро-2020 Азербайджан - Венгрия открыт счёт.

Как передаёт Report, первый гол на 18-й минуте забил игрок сборной Венгрии Вилли Орбан после подачи со штрафного Балажа Джуджака.

*** 20:14

Матч отборочного этапа Евро-2020 между Азербайджаном и Венгрией начался с минуты молчания.

Как передаёт Report, перед началом игры была почтена память экс-президента УЕФА Леннарта Юханссона.

Отметим, что Леннарт Юханссон скончался в 82 года. Шведский функционер руководил европейским футбольным союзом в 1990-2007 гг. Юханссон занимал этот пост дольше всех. По итогам выборов 26 января 2007 года его сменил Мишель Платини. До 2005 года Юханссон также был президентом шведского клуба "АИК". В честь экс-президента УЕФА также назван кубок Юношеской лиги.

С первых минут встречи на поле вышли нижеследующие игроки:

Азербайджан: 1. Салахат Агаев, 23. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев (к), 18. Антон Кривоцюк, 6. Бадави Гусейнов, 2. Гара Гараев, 20. Ричард Алмейда, 13. Дмитрий Назаров, 11. Рамиль Шейдаев, 10. Махир Эмрели, 17. Ренат Дадашов.

Венгрия: 1. Петер Гулачи, 14. Гергэ Ловренчич, 2. Ботонд Барат, 6. Вилли Орбан, 3. Михай Корхут, 8. Адам Надь, 7. Балаж Джуджак (к), 10. Доминик Собослаи, 18. Доминик Надь, 9. Адам Салаи, 15. Ласло Кляйнхайслер.