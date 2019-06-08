Евро-2020: Венгрия победила сборную Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 6

Сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Как передаёт Report, возглавляемый Николой Юрчевичем коллектив сыграл с командой Венгрии.

Матч на бакинском стадионе "Баксель Арена" завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. Счёт в игре открылся на 18-й минуте: Вилли Орбан вывел сборную Венгрии вперёд. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей. Сборная Азербайджана в начале второго тайма постаралась взять инициативу на себя, однако второй гол в игре также забили венгры. Вилли Орбан на 52-й минуте оформил дубль и увеличил разницу в счёте. На 69-й минуте Махир Эмрели отквитал один мяч и сократил отставание сборной Азербайджана. Однако две минуты спустя - на 71-й минуте - Давид Хольман забил третий гол - 3:1.

Таким образом, сборная Венгрии, сыгравшая третий матч в рамках отборочного этапа Евро-2020, набрала 6 очков. Азербайджан провёл вторую игру - обе завершились поражением.

В другом матче Группы E Хорватия обыграла Уэльс со счётом 2:1. После сегодняшних матчей Хорватия и Венгрия делят 1-2 места с 6 очками. У сборной Уэльса и Словакии по 3 очка. Азербайджан с 0 очков идёт на последнем месте.

*** 21:34

Сборная Венгрии забила третий мяч в ворота сборной Азербайджана в отборочном матче Евро-2020.

Как передаёт Report, разницу в счёте на 71-й минуте увеличил игрок сборной Венгрии Давид Хольман - 1:3.

*** 21:30

Сборная Азербайджана сократила разницу в счёте со сборной Венгрии в отборочном матче Евро-2020.

Как передаёт Report, первый гол в составе сборной Азербайджана на 69-й минуте забил Махир Эмрели - 1:2.

*** 21:14

Сборная Венгрии забила второй гол в ворота сборной Азербайджана в отборочном матче Евро-2020.

Как передаёт Report, на 52-й минуте матча Вилли Орбан сделал дубль увеличил разницу в счёте - 0:2.

*** 20:50

Завершился первый тайм матча отборочного этапа Евро-2020 между Азербайджаном и Венгрией - 0:1.

Как передаёт Report, первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом сборной Венгрии. Счёт на 18-й минуте открыл Вилли Орбан.

*** 20:21

В отборочном матче Евро-2020 Азербайджан - Венгрия открыт счёт.

Как передаёт Report, первый гол на 18-й минуте забил игрок сборной Венгрии Вилли Орбан после подачи со штрафного Балажа Джуджака.

*** 20:14

Матч отборочного этапа Евро-2020 между Азербайджаном и Венгрией начался с минуты молчания.

Как передаёт Report, перед началом игры была почтена память экс-президента УЕФА Леннарта Юханссона.

Отметим, что Леннарт Юханссон скончался в 82 года. Шведский функционер руководил европейским футбольным союзом в 1990-2007 гг. Юханссон занимал этот пост дольше всех. По итогам выборов 26 января 2007 года его сменил Мишель Платини. До 2005 года Юханссон также был президентом шведского клуба "АИК". В честь экс-президента УЕФА также назван кубок Юношеской лиги.

С первых минут встречи на поле вышли нижеследующие игроки:

Азербайджан: 1. Салахат Агаев, 23. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев (к), 18. Антон Кривоцюк, 6. Бадави Гусейнов, 2. Гара Гараев, 20. Ричард Алмейда, 13. Дмитрий Назаров, 11. Рамиль Шейдаев, 10. Махир Эмрели, 17. Ренат Дадашов.

Венгрия: 1. Петер Гулачи, 14. Гергэ Ловренчич, 2. Ботонд Барат, 6. Вилли Орбан, 3. Михай Корхут, 8. Адам Надь, 7. Балаж Джуджак (к), 10. Доминик Собослаи, 18. Доминик Надь, 9. Адам Салаи, 15. Ласло Кляйнхайслер.