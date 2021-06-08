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ЕВРО-2020: В Баку отведены специальные места для заболевших коронавирусом

ЕВРО-2020: В Баку отведены специальные места для заболевших коронавирусом "Отрадно, что на игры Чемпионата Европы в Азербайджане допущены болельщики в соответствии с 50% вместимости стадиона".
Футбол
8 июня 2021 г. 12:07
ЕВРО-2020: В Баку отведены специальные места для заболевших коронавирусом

"Отрадно, что на игры Чемпионата Европы в Азербайджане допущены болельщики в соответствии с 50% вместимости стадиона".

По сообщению Report, об этом заявил исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, выступая в эфире программы "Bol idman" на Общественном телевидении.

Представитель АФФА поблагодарил государственные структуры: "Это, конечно, большое достижение. Наблюдается положительная динамика по статистике зараженных коронавирусом. Мы призываем фанатов к ответственности. Уверен, каждый болельщик придет на стадион, осознавая степень своей ответственности. Давайте вместе насладимся большим праздником футбола".

Э.Мамедов также отметил сотрудничество с госструктурами и волонтерами: "Вот уже два года, как мы сотрудничаем со всеми государственными структурами. Благодарю всех и каждого, и отдельно волонтеров. В настоящее время с нами работают 2020 волонтеров".

Официальный представитель ассоциации поведал о трудностях и рисках, вероятных на Евро-2020: "Разумеется, риск заражения присутствует. Мы приняли надлежащие меры. Болельщики тоже могут подхватить болезнь. Особенно, иностранные болельщики, поскольку некоторые из них прибудут не чартерными, а транзитными рейсами. Таким образом, риск возрастет. Мы предусмотрели вариант на случай, если произойдет заражение и отвели для заболевших специальное место. В этом случае заразившиеся болельщики будут помещены в Деревню атлетов. Мы зарезервировали один блок. Еще одно требование к болельщикам, сдать тест ПЦР перед приездом".

Отметим, что Евро-2020 в этом году пройдет с 11 июня по 11 июля. Согласно календарю, Бакинский Олимпийский стадион примет матчи группы А: Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также 1 матч 1/4 финала.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıda koronavirus xəstələri üçün yer ayrıldı

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