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ЕВРО-2020: УЕФА расследует расистские действия венгерских фанатов

ЕВРО-2020: УЕФА расследует расистские действия венгерских фанатов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования в отношении дискриминационных инцидентов на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между командами Венгрии и Франции.
Футбол
21 июня 2021 г. 05:29
ЕВРО-2020: УЕФА расследует расистские действия венгерских фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования в отношении дискриминационных инцидентов на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между командами Венгрии и Франции.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Встреча прошла в субботу в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Отметим, что фотографы, работавшие на матче, слышали обезьянье уханье, доносящееся с трибуны фанатов сборной Венгрии. Это происходило несколько раз, когда мяча касались полузащитники сборной Франции Н'Голо Канте и Поль Погба. Крики остались незаметными для многих зрителей из-за оглушительного шума 56 тысяч болельщиков на стадионе.

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