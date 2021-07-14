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ЕВРО-2020: УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с финальной игрой

ЕВРО-2020: УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с финальной игрой УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с финальной игрой между сборными Италии и Англии.
Футбол
14 июля 2021 г. 16:24
ЕВРО-2020: УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с финальной игрой

УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с финальной игрой между сборными Италии и Англии.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в период следствия рассмотрят неправомерное поведение болельщиков во время исполнения государственных гимнов, использование пиротехники на стадионе, бросание посторонних предметов на поле, а также появление фанатов на поле.

Специальный инспектор, назначенный комитетом УЕФА по контролю, этике и дисциплине, проведет отдельное дисциплинарное расследование в отношении действий болельщиков внутри и за пределами стадиона.

Чемпионом Европы стала сборная Италии, обыгравшая в финале Англию со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: UEFA final oyunu ilə bağlı intizam işi açdı

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