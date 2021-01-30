ЕВРО-2020: УЕФА назначил медэксперта для борьбы с коронавирусом

УЕФА назначил медицинского консультанта-эксперта по здравоохранению для организации чемпионата Европы в условиях коронавируса.

УЕФА назначил медицинского консультанта-эксперта по здравоохранению для организации чемпионата Европы в условиях коронавируса.

Как сообщает Report, этим человеком является Даниэль Кокс, глава департамента инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения Швейцарии. Кокс будет оказывать медицинскую поддержку европейскому футбольному агентству и 12 городам-организаторам.

Цель состоит в максимизировании количества зрителей при снижении рисков для здоровья к минимуму.

Швейцарский доктор работал медицинским координатором Международного комитета Красного креста в Сьерра-Леоне, Уганде, ЮАР и Перу. На родине Кокс в 2002-2003 годах возглавлял группу по борьбе с атипичной пневмонией.

Чемпионат Европы, который должен был пройти в 2020 году, был перенесен на 11 июня-11 июля этого года из-за пандемии коронавируса. Принимать ЕВРО-2020 должны Баку, Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Бакинский олимпийский стадион примет матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также 1 матч 1/4 финала.