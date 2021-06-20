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ЕВРО-2020: Турция не смогла пробиться в плей-офф

ЕВРО-2020: Турция не смогла пробиться в плей-офф В группе А завершился матч чемпионата Европы по футболу
Футбол
20 июня 2021 г. 21:58
ЕВРО-2020: Турция не смогла пробиться в плей-офф

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Турции со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Харис Сеферович (6-я минута) и Джердан Шакири (26, 68), у проигравших отличился Ифран Кахведжи (62).

В параллельном матче сборная Италии обыграла команду Уэльса со счетом 1:0.

В турнирной таблице группы A первое место заняла команда Италии, набравшая 9 очков и ранее уже обеспечившая себе выход в 1/8 финала турнира. В активе сборных Уэльса и Швейцарии по 4 очка, но валлийцы оказались на втором месте за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, турецкие футболисты очков не набрали. Таким образом, сборная Уэльса вышла в плей-офф, турецкие футболисты завершили выступление на турнире, а швейцарцы сохраняют шансы войти в число четырех лучших команд из занявших третьи места и выйти из группы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: Türkiyə millisi qrupda qaldı, Uels 1/8 finalda - YENİLƏNİB - 3

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