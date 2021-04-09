Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку

Стала известна дата возобновления продажи билетов на игры Евро-2020 в Баку.

Стала известна дата возобновления продажи билетов на игры Евро-2020 в Баку.

Как сообщает Report, билеты будут доступны с середины мая. Их можно приобрести только онлайн через официальный сайт УЕФА.

Ранее континентальный футбольный союз установил цены на матчи в столице Азербайджана в размере 30, 75 и 125 евро.

Согласно последней информации, опубликованной в феврале прошлого года, на матчи на Бакинском олимпийском стадионе было продано 118 840 билетов. Еще не ясно, на какие матчи они были проданы, из каких стран они были куплены, сколько билетов было возвращено, будут ли изменения в ценах на билеты.

Согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион примет матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала. В каждой из 4 игр смогут принять участие до 50 процентов болельщиков.