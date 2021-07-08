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Евро-2020: Стал известен второй финалист

Евро-2020: Стал известен второй финалист Сборная Англии в дополнительное время победила команду Дании со счетом 2:1.
Футбол
8 июля 2021 г. 01:39
Евро-2020: Стал известен второй финалист

Сборная Англии в дополнительное время победила команду Дании со счетом 2:1.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор. Англичане отыгрались благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Гарри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти. Нападающий отличился на текущем турнире в четвертый раз.

Отметим, что сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы.

В решающем матче англичане 11 июля на "Уэмбли" сыграют с итальянцами. Встреча начнется в 23:00 (бакинское время).

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