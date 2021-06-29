ЕВРО-2020: Состоятся заключительные матчи 1/8 финала

Сегодня пройдут два последних матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Сегодня пройдут два последних матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, игры состоятся в Лондоне и Глазго.

В первом поединке дня встретятся Англия и Германия, которая состоится на стадионе "Уэмбли" и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

В заключительной встрече 1/8 финала на поле стадиона "Хэмпден Парк" выйдут Швеция и Украина.

Победители этих пар встретятся между собой в четвертьфинале.

29 июня

Чемпионат Европы

1/8 финала

20:00. Англия - Германия

Главный судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды)

Лондон. Стадион Уэмбли

23:00. Швеция - Украина

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Глазго. "Хэмпден Парк".

Отметим, что известны уже три пары 1/4 финала: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия и Чехия - Дания.