Евро-2020: Состоялась церемония открытия чемпионата

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу состоялась на Олимпийском стадионе в Риме перед первым матчем турнира между сборными Италии и Турции, который начался в 23:00.
Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны - участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты.
После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы "Турандот". Затем диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.