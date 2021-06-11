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Евро-2020: Состоялась церемония открытия чемпионата

Евро-2020: Состоялась церемония открытия чемпионата Церемония открытия чемпионата Европы по футболу состоялась на Олимпийском стадионе в Риме перед первым матчем турнира между сборными Италии и Турции, который начался в 23:00.
Футбол
11 июня 2021 г. 23:12
Евро-2020: Состоялась церемония открытия чемпионата

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу состоялась на Олимпийском стадионе в Риме перед первым матчем турнира между сборными Италии и Турции, который начался в 23:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония началась с перепасовки мяча между двумя чемпионами мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Нестой и Франческо Тотти, после чего на поле вышли сотрудники почетного караула итальянской полиции, которые выступили с оркестровой музыкой.

Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны - участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты.

После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы "Турандот". Затем диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.

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