Евро-2020: Сколько будет болельщиков на трибунах?

Большинство из 12 городов определились с минимальным числом болельщиков на трибунах

Сегодня истек срок, отведенный для городов, принимающих Чемпионат Европы по футболу для определения концепций в отношении болельщиков.

Как сообщает Report, большинство из 12 городов определились с минимальным числом болельщиков на трибунах. Но есть и города, которые пока не раскрывают конкретных цифр и решений.

Лондон (Англия)

Стадион "Уэмбли" (вместимость: 90 000 зрителей) - до середины мая могут прийти 10 000, а с 21 июня - неограниченное количество болельщиков;

Глазго (Шотландия)

Стадион "Хэмпден Парк" (вместимость: 51 000 зрителей) - могут прийти 12 000 (25 %) болельщиков;

Дублин (Ирландия)

Стадион "Авива Арена" (вместимость: 51 700 зрителей) - город пока не определился с минимальным числом болельщиков. По этой причине он, как ожидается, будет лишен права на организацию;

Амстердам (Нидерланды)

"Йохан Кройф Арена" (вместимость: 54 000 зрителей) - могут прийти не менее 12 000 зрителей;

Копенгаген (Дания)

Стадион "Паркен" (вместимость: 38 000 зрителей) - могут прийти 11 000 - 12 000 болельщиков;

Санкт-Петербург (Россия)

"Санкт-Петербург Арена" (вместимость: 68 000 зрителей) - гарантировано 50 % зрителей;

Бильбао (Испания)

Стадион "Сан-Мамес" (вместимость: 53 000 зрителей) - в случае спада количества новых заражений может прийти 13 000 зрителей;

Бухарест (Румыния)

Национальный стадион (вместимость: 55 600 зрителей) - могут прийти 13 000 зрителей;

Мюнхен (Германия)

"Альянс Арена" (вместимость: 75 000 зрителей) - футбольный союз Германии попросил местные власти создать условия для посещения стадионов;

Рим (Италия)

Олимпийский стадион (вместимость: 72 000 зрителей) - правительство Италии пообещало сделать все возможное для болельщиков. В некоторых сообщениях говорится, что будут созданы условия для 20 000 зрителей;

Будапешт (Венгрия)

Стадион "Ференц Пушкаш" (вместимость: 67 200 зрителей) - пока официально не объявлено;

Баку (Азербайджан)

Бакинский олимпийский стадион (вместимость: 68 700 зрителей) - пока официально не объявлено.

Отметим, что перенесенный на этот год Чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля.