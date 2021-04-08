Евро-2020: Сколько будет болельщиков на трибунах?

Сегодня истек срок, отведенный для городов, принимающих Чемпионат Европы по футболу для определения концепций в отношении болельщиков.
Как сообщает Report, большинство из 12 городов определились с минимальным числом болельщиков на трибунах. Но есть и города, которые пока не раскрывают конкретных цифр и решений.
Лондон (Англия)
Стадион "Уэмбли" (вместимость: 90 000 зрителей) - до середины мая могут прийти 10 000, а с 21 июня - неограниченное количество болельщиков;
Глазго (Шотландия)
Стадион "Хэмпден Парк" (вместимость: 51 000 зрителей) - могут прийти 12 000 (25 %) болельщиков;
Дублин (Ирландия)
Стадион "Авива Арена" (вместимость: 51 700 зрителей) - город пока не определился с минимальным числом болельщиков. По этой причине он, как ожидается, будет лишен права на организацию;
Амстердам (Нидерланды)
"Йохан Кройф Арена" (вместимость: 54 000 зрителей) - могут прийти не менее 12 000 зрителей;
Копенгаген (Дания)
Стадион "Паркен" (вместимость: 38 000 зрителей) - могут прийти 11 000 - 12 000 болельщиков;
Санкт-Петербург (Россия)
"Санкт-Петербург Арена" (вместимость: 68 000 зрителей) - гарантировано 50 % зрителей;
Бильбао (Испания)
Стадион "Сан-Мамес" (вместимость: 53 000 зрителей) - в случае спада количества новых заражений может прийти 13 000 зрителей;
Бухарест (Румыния)
Национальный стадион (вместимость: 55 600 зрителей) - могут прийти 13 000 зрителей;
Мюнхен (Германия)
"Альянс Арена" (вместимость: 75 000 зрителей) - футбольный союз Германии попросил местные власти создать условия для посещения стадионов;
Рим (Италия)
Олимпийский стадион (вместимость: 72 000 зрителей) - правительство Италии пообещало сделать все возможное для болельщиков. В некоторых сообщениях говорится, что будут созданы условия для 20 000 зрителей;
Будапешт (Венгрия)
Стадион "Ференц Пушкаш" (вместимость: 67 200 зрителей) - пока официально не объявлено;
Баку (Азербайджан)
Бакинский олимпийский стадион (вместимость: 68 700 зрителей) - пока официально не объявлено.
Отметим, что перенесенный на этот год Чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля.