ЕВРО-2020: Швеция, Испания и Украина в 1/8 финала

Сборная Испании обыграла со счетом 5:0 команду Словакии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Испании обыграла со счетом 5:0 команду Словакии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.

На 12-й минуте голкипер словаков Мартин Дубравка отразил пенальти в исполнении Альваро Мораты - испанцы не реализовали пятый кряду одиннадцатиметровый удар. На 30-й минуте Дубравка после отскока от перекладины забросил мяч в собственные ворота, на 71-й минуте автоголом отметился полузащитник словаков Юрай Куцка. В составе сборной Испании отличились Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56) и Ферран Торрес (67).

По итогам трех туров испанцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе. Словаки с 3 очками в активе потеряли шансы на выход из группы.

Отметим, что сборная Украины впервые в истории получила право сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Поражение Словакии гарантировало им выход в плей-офф.

Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира с первого места в квартете Е. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Дублем в составе победителей отметился Эмиль Форсберг (2-я, 59-я минуты), еще один гол забил Виктор Классон (90+4), у поляков отличился Роберт Левандовский (61, 84). Форсберг и Левандовский забили по три гола на турнире и делят первое место в списке бомбардиров с португальцем Криштиану Роналду, чехом Патриком Шиком и нидерландцем Джорджиньо Вейналдумом. Шведы одержали 10 побед в последних 12 матчах против поляков. В последний раз сборная Польши обыгрывала команду Швеции в августе 1991 года (2:0).

По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко. В 1/8 финала шведы 29 июня в Глазго сыграют с командой, занявшей третье место в группе B, C или D.