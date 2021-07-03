ЕВРО-2020: Сегодня в Баку состоится последняя игра

Сегодня на чемпионате Европы по футболу завершится 1/4 финала.

Сегодня на чемпионате Европы по футболу завершится 1/4 финала.

Как сообщает Report, в рамках этого этапа состоятся две встречи.

Первый матч состоится на Бакинском олимпийском стадионе между командами Чехии и Дании. Матчем, который начнется в 20:00, будет управлять нидерландский рефери Бьорн Кёйперс. В 1/8 финала представители Скандинавии выбили из борьбы Уэльс, а чехи - Нидерланды.

В заключительном матче дня и этапа встретятся сборные Англии и Украины. Встреча пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи станет немец Феликс Брих. Британцы в предыдущем раунде обыграли Германию, а Украина - Швецию.

Победители этих двух игр будут бороться в полуфинале.

Чемпионат Европы

1/4 финала

20:00. Чехия - Дания

Главный судья: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Баку. Бакинский олимпийский стадион

23:00. Украина - Англия

Главный судья: Феликс Брих (Германия)

Рим. Стадион "Олимпико"

Отметим, что ЕВРО-2020 завершится 11 июля.