​ЕВРО-2020: Сегодня станут известны еще два финалиста

Сегодня состоятся очередные матчи заключительного тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Как передает Report, в трех группах пройдут восемь встреч Х тура.
В группе F путевку в финальную часть чемпионата Европы обеспечили Испания и Швеция, а в группе J Финляндия и Италия.
В группе D пока еще не определился финалист Евро-2020. Лидер группы сборная Дании в гостях встретится с футболистами из Ирландии. Если гостей в этой игре устраивает и ничья, то хозяевам поля нужна только победа.
В другом матче группы победа Швейцарии в гостях над Гибралтаром, выводит ее на Евро-2020.
ЕВРО-2020
Отборочной этап. Х тур.
18 ноября.
Группа D
23:45. Гибралтар - Швейцария
23:45. Ирландия - Дания
Группа F
23:45. Испания - Румыния
23:45. Мальта - Норвегия
23:45. Швеция - Фарерские острова
Группа J
23:45. Греция - Финляндия
23:45. Италия - Армения
23:45. Лихтенштейн - Босния и Герцеговина
Təbriz QuliyevАвтор новости