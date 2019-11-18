​ЕВРО-2020: Сегодня станут известны еще два финалиста

Сегодня состоятся очередные матчи заключительного тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.

Как передает Report, в трех группах пройдут восемь встреч Х тура.

В группе F путевку в финальную часть чемпионата Европы обеспечили Испания и Швеция, а в группе J Финляндия и Италия.

В группе D пока еще не определился финалист Евро-2020. Лидер группы сборная Дании в гостях встретится с футболистами из Ирландии. Если гостей в этой игре устраивает и ничья, то хозяевам поля нужна только победа.

В другом матче группы победа Швейцарии в гостях над Гибралтаром, выводит ее на Евро-2020.

ЕВРО-2020

Отборочной этап. Х тур.

18 ноября.

Группа D

23:45. Гибралтар - Швейцария

23:45. Ирландия - Дания

Группа F

23:45. Испания - Румыния

23:45. Мальта - Норвегия

23:45. Швеция - Фарерские острова

Группа J

23:45. Греция - Финляндия

23:45. Италия - Армения

23:45. Лихтенштейн - Босния и Герцеговина