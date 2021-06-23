ЕВРО-2020: Сегодня определятся еще 5 участников 1/8 финала

Сегодня завершается групповая стадия Чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день пройдут 4 встречи, по итогам которых определятся последние 5 участников стадии 1/8 финала.
В группе Е Польша сыграет со Швецией, а Словакия будет встречаться с испанцами. Обе встречи стартуют в 20:00 по бакинскому времени.
Матч Швеция-Польша, который пройдет в Санкт-Петербурге, будет носить формальный характер для скандинавов, которые лидируют с 4 очками. Сборная же Польши, в активе которой всего один балл, сегодня должна будет играть на победу.
В игре Словакия-Испания словакам, имеющим 3 очка, хватит ничьи для выхода в следующую стадию. Пиренейцам, которые набрали лишь два балла, обязательно нужно побеждать, чтобы гарантировать себе путевку в следующий этап.
Положение в группе: Швеция - 4, Словакия - 3, Испания - 2, Польша - 1
В группе F нас также ожидает достаточно жаркая борьба. Уже вышедшая из группы Франция сыграет с командой Португалии в Будапеште. В другом матче группы отношения между собой будут выяснять Германия и Венгрия. Если немцы не проиграют, а Португалия сможет добиться ничьи с Францией, то и португальцы и немцы пойдут дальше.
Положение в группе: Франция - 4, Германия - 3, Португалия - 3, Венгрия - 1
Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.