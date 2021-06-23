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ЕВРО-2020: Сегодня определятся еще 5 участников 1/8 финала

ЕВРО-2020: Сегодня определятся еще 5 участников 1/8 финала В последний игровой день пройдут 4 встречи, по итогам которых определятся последние 5 участников стадии 1/8 финала
Футбол
23 июня 2021 г. 08:22
ЕВРО-2020: Сегодня определятся еще 5 участников 1/8 финала

Сегодня завершается групповая стадия Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день пройдут 4 встречи, по итогам которых определятся последние 5 участников стадии 1/8 финала.

В группе Е Польша сыграет со Швецией, а Словакия будет встречаться с испанцами. Обе встречи стартуют в 20:00 по бакинскому времени.

Матч Швеция-Польша, который пройдет в Санкт-Петербурге, будет носить формальный характер для скандинавов, которые лидируют с 4 очками. Сборная же Польши, в активе которой всего один балл, сегодня должна будет играть на победу.

В игре Словакия-Испания словакам, имеющим 3 очка, хватит ничьи для выхода в следующую стадию. Пиренейцам, которые набрали лишь два балла, обязательно нужно побеждать, чтобы гарантировать себе путевку в следующий этап.

Положение в группе: Швеция - 4, Словакия - 3, Испания - 2, Польша - 1

В группе F нас также ожидает достаточно жаркая борьба. Уже вышедшая из группы Франция сыграет с командой Португалии в Будапеште. В другом матче группы отношения между собой будут выяснять Германия и Венгрия. Если немцы не проиграют, а Португалия сможет добиться ничьи с Францией, то и португальцы и немцы пойдут дальше.

Положение в группе: Франция - 4, Германия - 3, Португалия - 3, Венгрия - 1

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bu gün 1/8 finalın son 5 iştirakçısı bəlli olacaq

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