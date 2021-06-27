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ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку

ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Футбол
27 июня 2021 г. 07:31
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, пройдут еще две встречи.

В первой игре дня на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште встретятся сборные Нидерландов и Чехии, который начнется в 20:00 по бакинскому времени. Победитель этой пары сыграет четвертьфинальный матч против Дании в Баку.

Сборная Португалии в Севилье сыграет с Бельгией. Победившая команда станет соперником Италии в 1/4 финала.

27 июня

Чемпионат Европы

1/8 финала

20:00. Нидерланды - Чехия

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Будапешт. "Пушкаш Арена".

23:00. Бельгия - Португалия

Судья: Феликс Брих (Германия)

Севилья. "Стадион Ла Картуха".

Отметим, что четвертьфинальная встреча в Баку состоится 3 июля. ЕВРО-2020 завершится 11 июля.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıya gələcək ikinci yığma müəyyənləşir

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