ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, пройдут еще две встречи.

В первой игре дня на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште встретятся сборные Нидерландов и Чехии, который начнется в 20:00 по бакинскому времени. Победитель этой пары сыграет четвертьфинальный матч против Дании в Баку.

Сборная Португалии в Севилье сыграет с Бельгией. Победившая команда станет соперником Италии в 1/4 финала.

27 июня

Чемпионат Европы

1/8 финала

20:00. Нидерланды - Чехия

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Будапешт. "Пушкаш Арена".

23:00. Бельгия - Португалия

Судья: Феликс Брих (Германия)

Севилья. "Стадион Ла Картуха".

Отметим, что четвертьфинальная встреча в Баку состоится 3 июля. ЕВРО-2020 завершится 11 июля.