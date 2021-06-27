ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, пройдут еще две встречи.
В первой игре дня на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште встретятся сборные Нидерландов и Чехии, который начнется в 20:00 по бакинскому времени. Победитель этой пары сыграет четвертьфинальный матч против Дании в Баку.
Сборная Португалии в Севилье сыграет с Бельгией. Победившая команда станет соперником Италии в 1/4 финала.
27 июня
Чемпионат Европы
1/8 финала
20:00. Нидерланды - Чехия
Судья: Сергей Карасев (Россия)
Будапешт. "Пушкаш Арена".
23:00. Бельгия - Португалия
Судья: Феликс Брих (Германия)
Севилья. "Стадион Ла Картуха".
Отметим, что четвертьфинальная встреча в Баку состоится 3 июля. ЕВРО-2020 завершится 11 июля.