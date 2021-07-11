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ЕВРО-2020: Сборные Италии и Англии назвали стартовые составы

ЕВРО-2020: Сборные Италии и Англии назвали стартовые составы Сегодня сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Футбол
11 июля 2021 г. 22:20
ЕВРО-2020: Сборные Италии и Англии назвали стартовые составы

Сегодня сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Как передает Report, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Стартовые составы команд:

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Встречу финала Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (все - Нидерланды). Резервный рефери - Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери - Бастиан Данкерт (Германия).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: İtaliya və İngiltərə yığmalarının start heyətləri açıqlandı

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