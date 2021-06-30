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Евро-2020: Сборная Украины вышла в 1/4 финала

Евро-2020: Сборная Украины вышла в 1/4 финала Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу.
Футбол
30 июня 2021 г. 01:38
Евро-2020: Сборная Украины вышла в 1/4 финала

Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча проходила в городе Глазго.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе победителей отличились Александр Зинченко (27-я минута). У шведов гол забил Эмиль Форсберг (43). На 98-й минуте с поля за грубую игру был удален шведский защитник Маркус Даниэльссон. Победный мяч в компенсированное ко второму дополнительному тайму время забил Артем Довбик.

В четвертьфинале турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Англии, которая ранее победила команду Германии (2:0).

Отметим, что встреча 1/4 финала состоится 3 июля в Риме.

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