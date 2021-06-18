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ЕВРО-2020: Сборная Хорватии вновь не смогла победить

ЕВРО-2020: Сборная Хорватии вновь не смогла победить Футболисты сборной Хорватии сыграли вничью с командой Чехии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
18 июня 2021 г. 22:06
ЕВРО-2020: Сборная Хорватии вновь не смогла победить

Футболисты сборной Хорватии сыграли вничью с командой Чехии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

На 34-й минуте выступающий за петербургский "Зенит" хорват Деян Ловрен в своей штрафной площади в верховой борьбе разбил нос Патрику Шику. После видеопросмотра главный арбитр матча Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти, его реализовал пострадавший (37-я минута). Счет сравнял Иван Перишич (47), который стал первым хорватским футболистом, отличившимся на четырех международных турнирах подряд, ранее он забивал на чемпионате Европы - 2016, а также чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Шик с тремя голами в двух матчах возглавляет таблицу бомбардиров Евро.

Сборная Чехии лидирует в квартете группы D, набрав четыре очка. Команда Хорватии имеет в активе одно очко и располагается на третьей строчке. На втором месте идет команда Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: Xorvatiya millisi yenə qələbə qazana bilmədi

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