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Евро-2020: Сборная Франции не смогла победить Венгрию

Евро-2020: Сборная Франции не смогла победить Венгрию Футболисты сборной Франции сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
19 июня 2021 г. 18:59
Евро-2020: Сборная Франции не смогла победить Венгрию

Футболисты сборной Франции сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

В составе венгерской команды гол на второй компенсированной к первому тайму минуте забил Атилла Фиола. Сравнял счет Антуан Гризманн (66-я минута).

Отметим, что в активе 30-летнего французского форварда семь мячей на чемпионатах Европы, по этому показателю он делит третье место с англичанином Аланом Ширером. Лидирует португалец Криштиану Роналду (11).

На 26-й минуте матча капитана сборной Венгрии Адама Салаи заменил Неманья Николич. Салаи потерял сознание и упал на газон, но спустя две минуты пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле. Венгерская федерация футбола сообщила, что у нападающего закружилась голова, вероятно, после попадания в нее мяча. Подробности состояния футболиста станут известны после медицинского осмотра.

Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех городов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%.

Сборная Венгрии набрала первое очко на турнире и занимает третье место в группе F. Французы с четырьмя очками вышли на первую строчку. Также в этом квартете выступают команды Германии и Португалии, которые в субботу проведут матч в Мюнхене (начало - 20:00 бакинское время). На данный момент в активе португальцев три очка, немцы очков не набрали. В заключительном туре венгры в Мюнхене сыграют с немцами, а французы в Будапеште встретятся с португальцами, обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 23:00.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020-də sensasiya: Fransa Macarıstanla bacarmadı

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