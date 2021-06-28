Евро-2020: Сборная Чехии едет в Баку

Сборная Чехии способна одержать победу и в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Сборная Чехии способна одержать победу и в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, об этом заявил капитан команды Томаш Соучек после матча 1/8 финала, в котором они обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:0.

"Мы верили, что можем отлично выступить и продвинуться вперед. Сделав это, мы достигли огромного успеха. Я верю, что мы не остановимся на этом", - подчеркнул 26-летний полузащитник.

Отметим, что сборная Чехии в 1/4 финала встретится с командой Дании. Встреча начнется в 20:00 3 июля на Бакинском олимпийском стадионе.