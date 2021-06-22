О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евро-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии

Евро-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
22 июня 2021 г. 01:09
Евро-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии

Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На 74-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер финнов Лукаш Градецки, на 81-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. На 65-й минуте Лукаку забил гол, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), судьи зафиксировали офсайд.

Бельгийские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе B. В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Евро-2020: Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф
ВидеоЕвро-2020: Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф
22 июня 2021 г. 00:56
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Северная Македония-Нидерланды
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Северная Македония-Нидерланды
22 июня 2021 г. 00:00
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Украина-Австрия
Евро-2020: Назван лучший игрок матча Украина-Австрия
21 июня 2021 г. 23:48
Евро-2020: Нидерланды разгромили Северную Македонию
ВидеоЕвро-2020: Нидерланды разгромили Северную Македонию
21 июня 2021 г. 22:09
Сборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
ВидеоСборная Австрии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
21 июня 2021 г. 21:56
Азербайджанский футболист подписал контракт с Арсеналом
Азербайджанский футболист подписал контракт с "Арсеналом"
21 июня 2021 г. 21:43
Рома предложила Рамосу зарплату 7,5 млн евро в год
"Рома" предложила Рамосу зарплату 7,5 млн евро в год
21 июня 2021 г. 19:16
Усэйн Болт стал отцом близнецов
Усэйн Болт стал отцом близнецов
21 июня 2021 г. 15:32
Эльхан Мамедов встретился с генсеком УЕФА
Эльхан Мамедов встретился с генсеком УЕФА
21 июня 2021 г. 15:09
Сборная Турции по футболу покидает Баку
ФотоСборная Турции по футболу покидает Баку
21 июня 2021 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi