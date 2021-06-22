Евро-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии

Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На 74-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер финнов Лукаш Градецки, на 81-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. На 65-й минуте Лукаку забил гол, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), судьи зафиксировали офсайд.

Бельгийские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе B. В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье.