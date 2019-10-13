ЕВРО-2020: в Будапеште начался второй тайм матча сборных Азербайджана и Венгрии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 3

На стадионе "Гроупама Арена" в столице Венгрии Будапеште начался второй тайм матча отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Азербайджана и Венгрии, сообщает Report.

После первого тайма азербайджанский коллектив уступает хозяевам с минимальным счетом. Единственный гол в первой половине встречи на 10-й минуте забил защитник сборной Венгрии Михай Корхут.

***20:50

После первого тайма сборная Азербайджана по футболу с минимальным счетом уступает команде Венгрии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, проходит который в воскресенье в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена". Об этом сообщает Report.

Единственный гол в первой половине встречи на 10-й минуте забил защитник сборной Венгрии Михай Корхут.

***20:13

Защитник сборной Венгрии Михай Корхут на 10-й минуте открыл счет в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Венгрии, проходит который в Будапеште в воскресенье на стадионе "Гроупама Арена". Об этом сообщает Report.

***20:09

В воскресенье в Будапеште начался матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Венгрии.

Как сообщает командированный в столицу Венгрии сотрудник Report, подопечных Николы Юрчевича на стадионе поддерживает до 200 азербайджанских болельщиков.

Отметим, что с первых минут в составе сборной Азербайджана вышли Эмиль Балаев, Гара Гараев (к), Шахрияр Рагимов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев, Эдди Исрафилов, Тамкин Халилзаде, Ричард Алмейда, Павел Пашаев.

Встреча, которая проходит в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена", началась в 20:00 по бакинскому времени.