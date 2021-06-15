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ЕВРО-2020: Роналду установил уникальный рекорд

ЕВРО-2020: Роналду установил уникальный рекорд Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу против команды Венгрии и стал первым игроком, сыгравшим на пяти турнирах.
Футбол
15 июня 2021 г. 21:28
ЕВРО-2020: Роналду установил уникальный рекорд
Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу против команды Венгрии и стал первым игроком, сыгравшим на пяти турнирах.

Для Роналду этот матч стал 22-м в финальных стадиях чемпионатов Европы, что является рекордом. Форвард забил в этих играх девять мячей и делит первое место с французом Мишелем Платини по общему количеству голов на чемпионатах Европы.

Опытный нападающий ранее участвовал в турнирах 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

Кроме Роналду в состав на пять чемпионатов Европы попадал только бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс (2000-2016), но на турнирах 2000 и 2016 годов он не сыграл ни одного матча.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Ronaldudan unikal rekord

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