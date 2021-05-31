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ЕВРО-2020: Продажа билетов продолжается

ЕВРО-2020: Продажа билетов продолжается Продажа билетов на игры чемпионата Европы по футболу, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе, продолжается.
Футбол
31 мая 2021 г. 18:03
ЕВРО-2020: Продажа билетов продолжается

Продажа билетов на игры чемпионата Европы по футболу, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе, продолжается.

Как передает Report, цены билетов составляют 60, 150 и 250 манатов.

Продажа билетов осуществляется в нижеприведенных пунктах:

КАССА

АДРЕС

Киоск №1

М.Расулзаде, 3, Баку

Киоск №2

Проспект Бюльбюля, ул. Низами, Баку

Киоск №3

Ул. Узеира Гаджибекова, 69х, Баку

Центр "ASAN xidmət” номер 1

Ул. Гасана Алиева, 36, Баку

Центр "ASAN xidmət” номер 2

Проспект Нобеля, 23, ТЦ "Амай", Баку

Центр "ASAN xidmət” номер 3

Аббас Мирза Шарифзаде, 157, Ясамал, Баку

Билеты также можно приобрести по ссылке http://www.iticket.az/2020

Календарь всех матчей ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском олимпийском стадионе:

Группа А

12 июня, 17:00

Уэльс - Швейцария

16 июня, 20:00

Турция - Уэльс

20 июня, 20:00

Турция - Швейцария

1/4 финального этапа

3 июля, 20:00

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Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2020: Bilet satışı davam edir

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