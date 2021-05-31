ЕВРО-2020: Продажа билетов продолжается

Продажа билетов на игры чемпионата Европы по футболу, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе, продолжается.
Как передает Report, цены билетов составляют 60, 150 и 250 манатов.
Продажа билетов осуществляется в нижеприведенных пунктах:
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КАССА
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АДРЕС
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Киоск №1
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М.Расулзаде, 3, Баку
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Киоск №2
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Проспект Бюльбюля, ул. Низами, Баку
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Киоск №3
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Ул. Узеира Гаджибекова, 69х, Баку
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Центр "ASAN xidmət” номер 1
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Ул. Гасана Алиева, 36, Баку
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Центр "ASAN xidmət” номер 2
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Проспект Нобеля, 23, ТЦ "Амай", Баку
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Центр "ASAN xidmət” номер 3
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Аббас Мирза Шарифзаде, 157, Ясамал, Баку
Билеты также можно приобрести по ссылке http://www.iticket.az/2020
Календарь всех матчей ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском олимпийском стадионе:
Группа А
12 июня, 17:00
Уэльс - Швейцария
16 июня, 20:00
Турция - Уэльс
20 июня, 20:00
Турция - Швейцария
1/4 финального этапа
3 июля, 20:00