ЕВРО-2020: Продажа билетов продолжается

Продажа билетов на игры чемпионата Европы по футболу, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе, продолжается.

Продажа билетов на игры чемпионата Европы по футболу, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе, продолжается.

Как передает Report, цены билетов составляют 60, 150 и 250 манатов.

Продажа билетов осуществляется в нижеприведенных пунктах:

КАССА АДРЕС Киоск №1 М.Расулзаде, 3, Баку Киоск №2 Проспект Бюльбюля, ул. Низами, Баку Киоск №3 Ул. Узеира Гаджибекова, 69х, Баку Центр "ASAN xidmət” номер 1 Ул. Гасана Алиева, 36, Баку Центр "ASAN xidmət” номер 2 Проспект Нобеля, 23, ТЦ "Амай", Баку Центр "ASAN xidmət” номер 3 Аббас Мирза Шарифзаде, 157, Ясамал, Баку

Билеты также можно приобрести по ссылке http://www.iticket.az/2020

Календарь всех матчей ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском олимпийском стадионе:

Группа А

12 июня, 17:00

Уэльс - Швейцария

16 июня, 20:00

Турция - Уэльс

20 июня, 20:00

Турция - Швейцария

1/4 финального этапа

3 июля, 20:00