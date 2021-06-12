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Евро-2020: Первый матч завершился крупным счетом

Евро-2020: Первый матч завершился крупным счетом Матч Турция-Италия завершился разгромом номинальных хозяев.
Футбол
12 июня 2021 г. 00:52
Евро-2020: Первый матч завершился крупным счетом

Матч Турция-Италия завершился разгромом номинальных хозяев.

Как передает Report, в первом матче сборная Италии победила Турцию со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота. Олимпийский стадион в Риме вмещает 70 634 человека, на матчах чемпионата Европы арену разрешено заполнять на 25% (17 659 зрителей).

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.

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