Евро-2020: Определились все участники

После стыковых матчей квалификации чемпионата Европы стали известны все участники турнира.

После стыковых матчей квалификации чемпионата Европы стали известны все участники турнира.

Как передает Report, сборные распределились по группам следующим образом:

Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На данный момент турнир должны принять 12 европейских городов (в том числеБаку), однако в УЕФА уже заявили, что их число может быть сокращено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.