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Евро-2020: Определились все четвертьфиналисты

Евро-2020: Определились все четвертьфиналисты Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу.
Футбол
30 июня 2021 г. 02:00
Евро-2020: Определились все четвертьфиналисты

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, во вторник состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

В 1/4 финала пройдут матчи Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина - Англия (3 июля, Рим), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Оба полуфинала состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", в первом матче 6 июля сыграют победители игр в Мюнхене и Санкт-Петербурге. Во втором - команды, которые выиграют во встречах в Риме и Баку, матч пройдет 7 июля. Финал состоится также на стадионе "Уэмбли" 11 июля.

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