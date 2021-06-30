Евро-2020: Определились все четвертьфиналисты

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу.

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, во вторник состоялись заключительные матчи 1/8 финала.

В 1/4 финала пройдут матчи Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина - Англия (3 июля, Рим), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Оба полуфинала состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", в первом матче 6 июля сыграют победители игр в Мюнхене и Санкт-Петербурге. Во втором - команды, которые выиграют во встречах в Риме и Баку, матч пройдет 7 июля. Финал состоится также на стадионе "Уэмбли" 11 июля.