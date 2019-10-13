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ЕВРО-2020: обнародован стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Венгрией

ЕВРО-2020: обнародован стартовый состав сборной Азербайджана

Обнародованы стартовые состав сборных Азербайджана и Венгрии по футболу на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report, Азербайджан с первых минут представят Эмиль Балаев, Гара Гараев (к), Шахрияр Рагимов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев, Эдди Исрафилов, Тамкин Халилзаде, Ричард Алмейда, Павел Пашаев.

Напомним, что матч пройдет в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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