ЕВРО-2020: Названы стартовые составы Чехии и Дании

ЕВРО-2020: Названы стартовые составы Чехии и Дании

Объявлены стартовые составы четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании, который состоится в Баку

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Объявлены стартовые составы четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании, который состоится в Баку. Как передает Report, стартовые составы выглядят следующим образом: Чехия: Томаш Вацлик, Ян Боржил, Ондржей Челустка, Владимир Цоуфал, Томаш Калас, Антонин Барак, Томаш Голеш, Патрик Шик, Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Соучек. Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андриас Кристенсен, Йоаким Меле, Йенс Стрюгер-Ларсен, Томас Дилейни, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Миккель Дамсгор, Мартин Брейтвейт, Каспер Дольберг. Подпишитесь на наш Telegram канал