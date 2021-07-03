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ЕВРО-2020: Названы стартовые составы Чехии и Дании

ЕВРО-2020: Названы стартовые составы Чехии и Дании Объявлены стартовые составы четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании, который состоится в Баку
Футбол
3 июля 2021 г. 19:08
ЕВРО-2020: Названы стартовые составы Чехии и Дании

Объявлены стартовые составы четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании, который состоится в Баку.

Как передает Report, стартовые составы выглядят следующим образом:

Чехия: Томаш Вацлик, Ян Боржил, Ондржей Челустка, Владимир Цоуфал, Томаш Калас, Антонин Барак, Томаш Голеш, Патрик Шик, Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Соучек.

Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андриас Кристенсен, Йоаким Меле, Йенс Стрюгер-Ларсен, Томас Дилейни, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Миккель Дамсгор, Мартин Брейтвейт, Каспер Дольберг.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıdakı son oyunun start heyətləri açıqlandı

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