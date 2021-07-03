ЕВРО-2020: Названы стартовые составы Чехии и Дании

Объявлены стартовые составы четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании, который состоится в Баку.
Как передает Report, стартовые составы выглядят следующим образом:
Чехия: Томаш Вацлик, Ян Боржил, Ондржей Челустка, Владимир Цоуфал, Томаш Калас, Антонин Барак, Томаш Голеш, Патрик Шик, Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Соучек.
Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андриас Кристенсен, Йоаким Меле, Йенс Стрюгер-Ларсен, Томас Дилейни, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Миккель Дамсгор, Мартин Брейтвейт, Каспер Дольберг.