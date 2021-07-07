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Евро-2020: Названы стартовые составы Англии и Дании

Евро-2020: Названы стартовые составы Англии и Дании Стали известны стартовые составы сборных Англии и Дании на матч 1/2 финала Евро-2020.
Футбол
7 июля 2021 г. 22:01

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Дании на матч 1/2 финала Евро-2020.

Как передает Report, встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча в 23:00.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Победитель пары Англия-Дания сыграет в финале Евро с Италией, которая в своём полуфинале одолела Испанию.

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