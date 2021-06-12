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ЕВРО-2020: На территорию стадиона в Баку допустят определенные автомобили

ЕВРО-2020: На территорию стадиона в Баку допустят определенные автомобили Только определенным автомобилям разрешат въезжать на территорию стадиона. Эти автомобили будут развозить людей, задействованных в организации и проведении игр.
Футбол
12 июня 2021 г. 13:17
ЕВРО-2020: На территорию стадиона в Баку допустят определенные автомобили

Только определенным автомобилям разрешат въезжать на территорию стадиона. Эти автомобили будут развозить людей, задействованных в организации и проведении игр.

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в связи с принятыми мерами безопасности и охраны эти автомобили пройдут несколько проверок: "После этого им будет разрешено проехать на территорию стадиона".

Представитель МВД отметил, что движение в направлении Бакинского олимпийского стадиона будет ограничено, а в период игр – на улицах и проспектах в данном направлении: "Эти меры предпринимаются для того, чтобы болельщики могли безопасно пройти на стадион".

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) на Бакинском олимпийском стадионе состоится встреча Уэльс - Швейцария группы A. Игра начнется в 17:00.

Согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион, наряду с матчем Швейцария - Уэльс группы А, примет матчи Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik hansı avtomobillərin Bakı Olimpiya Stadionuna buraxılacağını açıqlayıb

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