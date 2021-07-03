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ЕВРО-2020: На последнюю игру в Баку продано более 23 тысяч билетов 

ЕВРО-2020: На последнюю игру в Баку продано более 23 тысяч билетов  Стало известно количество проданных билетов на матч 1/4 финала чемпионата Европы Чехия - Дания, который состоится сегодня в Баку.
Футбол
3 июля 2021 г. 11:17
ЕВРО-2020: На последнюю игру в Баку продано более 23 тысяч билетов 

Стало известно количество проданных билетов на матч 1/4 финала чемпионата Европы Чехия - Дания, который состоится сегодня в Баку.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с прессой и общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, на матч было продано чуть более 23 000 билетов: "Ожидается, что на стадионе будет более 24 000 болельщиков. Потому что в настоящее время продажа билетов продолжается".

Матч Чехия - Дания, который состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе (БОС), начнется в 20:00. Ранее в БОС также состоялись три игры группы А.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıdakı son oyuna 23 mindən çox bilet satılıb

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