Евро-2020: Азербайджан крупно проиграл Словакии в Баку - ОБНОВЛЕНО - 4

В Баку на стадионе «Бакселл Арена» завершился матч отборочной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 г. между сборными Азербайджана и Словакии. Как сообщает Report, со счетом 5:1 победили гости.

Единственный гол в составе нашей команды на 29-й минуте забил Рамиль Шейдаев.У гостей отличились Лоботка, Куцка, Ганцко и Гамшик, который забил дважды.

***21:42

На 85-й минуте Словакия забивает гол в ворота нашей команды. Как сообщает Report, Словакия впереди со счетом 5:1.

***21:13

Второй тайм матча Азербайджан - Словакия начался. Как сообщает Report, на 57-й минуте Гамшик забивает свой второй гол. На данный момент Словакия впереди со счетом 4:1.

***20:53

На матче между Азербайджаном и Словакией в отборочном этапе ЕВРО-2020 забит четвертый гол.

Как сообщает Report, на 30-й минуте капитан гостевой команды Марек Гамшик вновь довел разницу между голами до двух.

На данный момент Словакия впереди со счетом 3:1.

*** 20:24

Начался очередной матч сборной Азербайджана в отборочном этапе ЕВРО-2020.

Как сообщает Report, на матче Азербайджан-Словакия отборочного этапа ЕВРО-2020 открыт счет.

На 8-й минуте в составе гостевой команды отличился Станислав Лоботка.

Отметим, что ранее был обнародован стартовый состав национальных команд Азербайджана и Словакии, которые встретились в отборочном раунде ЕВРО-2020.

Команды вышли на поле в составе 11 игроков.

Азербайджан: 1. Салахат Агаев, 3. Шахрияр Рагимов, 5. Максим Медведев (к), 18. Антон Кривоцюк, 6. Бадави Гусейнов, 2. Гара Гараев, 20. Ричард Алмейда, 14. Рашад Эйюбов, 11. Рамиль Шейдаев, 7. Араз Абдуллаев, 9. Агабала Рамазанов.

Словакия: 23. Мартин Дубравка, 2. Петер Пекарик, 3. Денис Вавро, 10. Альберт Руснак, 11. Роберт Боженик, 14. Милан Шкриньяр, 16. Давид Ганцко, 17. Марек Гамшик (к), 19. Юрай Куцка, 20. Роберт Мак, 22. Станислав Лоботка.