ЕВРО-2020: На матче Азербайджан-Словакия открыт счет

ЕВРО-2020: На матче Азербайджан-Словакия открыт счет

11 июня, 2019 20:24

https://report.az/storage/news/23b124c331369d1366becadecf65bceb/9776a975-5fe7-4cd3-a94d-5514e513aaf8_292.jpg Начался очередной матч сборной Азербайджана в отборочном этапе ЕВРО-2020. Как сообщает Report, на матче Азербайджан-Словакия отборочного этапа ЕВРО-2020 открыт счет. На 8-й минуте в составе гостевой команды отличился Станислав Лоботка. Отметим, что ранее был обнародован стартовый состав национальных команд Азербайджана и Словакии, которые встретились в отборочном раунде ЕВРО-2020. Команды вышли на поле в составе 11 игроков. Азербайджан: 1. Салахат Агаев, 3. Шахрияр Рагимов, 5. Максим Медведев (к), 18. Антон Кривоцюк, 6. Бадави Гусейнов, 2. Гара Гараев, 20. Ричард Алмейда, 14. Рашад Эйюбов, 11. Рамиль Шейдаев, 7. Араз Абдуллаев, 9. Агабала Рамазанов. Словакия: 23. Мартин Дубравка, 2. Петер Пекарик, 3. Денис Вавро, 10. Альберт Руснак, 11. Роберт Боженик, 14. Милан Шкриньяр, 16. Давид Ганцко, 17. Марек Гамшик (к), 19. Юрай Куцка, 20. Роберт Мак, 22. Станислав Лоботка.

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